Speciale difesa: Donbass, Osce, presidenza albanese si impegnerà per avvicinare le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza di turno albanese dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) farà il possibile per riavvicinare le posizioni espresse dalle parti coinvolte nella crisi in corso nel Donbass. Lo ha dichiarato il premier e ministro degli Esteri albanese, Edi Rama, in un’intervista rilasciata all’emittente “Top Channel” nel quadro della sua visita a Mosca in qualità di presidente di turno dell’Organizzazione. “È fondamentale che l’Osce sia nella posizione di facilitare il dialogo avviato in precedenza”, ha spiegato Rama prima del suo incontro con il capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov, aggiungendo che “gli accordi sono stati fatti per essere realizzati, e non negoziati”. Il premier ha sottolineato la necessità di “dare più attenzione alla popolazione locale che rappresenta la vittima diretta di questo conflitto, soprattutto gli anziani e i bambini”. Tutta l’area orientale dell’Ucraina vive una situazione di profonda instabilità e incertezza dall’aprile del 2014, dopo che le autorità di Kiev lanciarono un’operazione militare per riprendere il controllo della regione dalle milizie delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Luhansk che sostengono l’indipendenza del Donbass. Gli accordi raggiunti a Minsk dal Gruppo di contatto trilaterale dell'Osce (Russia, Ucraina e le due autoproclamate repubbliche) prevedono un completo cessate il fuoco; il ritiro degli armamenti dalla linea di contatto nell’Ucraina orientale; lo scambio reciproco di tutti i prigionieri detenuti da entrambe le parti; delle riforme costituzionali che conferiscano uno statuto speciale alle autoproclamate repubbliche. Il Formato Normandia (Francia, Germania, Russia e Ucraina) monitora il rispetto di quest'intesa. Dalla sigla degli accordi, tuttavia, le due parti si accusano reciprocamente di contrastarne l’attuazione. (Alt)