Speciale difesa: Tunisia, morti a Kasserine due terroristi appartenenti a gruppo vicino allo Stato islamico

- Nella serata del 25 febbraio, unità della guardia nazionale e dell'esercito tunisini hanno ucciso un presunto terrorista sulle colline nella regione di Kasserine, nel nord-ovest del paese. Lo riferisce una fonte locale vicino alle forze di sicurezza. L'area in cui si è svolta l'operazione rientra nel novero delle zone militari chiuse. Un secondo presunto terrorista è stato trovato morto, stamane, nel corso di un'operazione preventiva congiunta tra unità speciali della guardia nazionale e l'esercito presso il monte Salloum, sempre nel governatorato di Kasserine. I terroristi eliminati apparterrebbe al gruppo Jund al Khilafa, che ha dichiarato fedeltà all'Is. Nelle province nord-occidentali del paese del paese rivierasco, vicino al confine con l’Algeria, sono attive diverse formazioni armate di matrice jihadista, legate in particolare ad Al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), che trovano spesso rifugio nelle zone montuose (in particolare sul Monte Chambi). Nel paese è in vigore lo stato di emergenza proclamato per la prima volta nel 2015 a seguito di una serie di sanguinosi attentati di matrice jihadista. (Tut)