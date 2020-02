Speciale difesa: India, disordini a Nuova Delhi, venti vittime, appello di Modi alla calma

- È salito a venti il numero dei morti nei disordini in corso da domenica nel distretto nord-orientale di Nuova Delhi mentre i feriti sono più di 250. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (”Pti”). Tra le ultime vittime c’è anche un agente dell’Intelligence Bureau, identificato come Ankit Sharma. Precedentemente era deceduto anche un agente di polizia. Il primo ministro, Narendra Modi, via Twitter, ha esortato la cittadinanza a placare gli animi: “La pace e l’armonia sono centrali nel nostro ethos. Faccio appello alle mie sorelle e ai miei fratelli di Delhi affinché mantengano la pace e la fratellanza in ogni momento. È importante che la calma e la normalità siano ripristinate al più presto”. All’origine ci sono gli scontri tra manifestanti pro e contro la nuova legge sulla cittadinanza, Citizenship (Amendment) Act o Caa, che si sono concentrati a Jafrabad, Maujpur, Chandbagh e altre zone. I manifestanti violenti hanno lanciato sassi e usato altre armi e hanno appiccato roghi ad auto e abitazioni, mentre il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, era in visita nel paese. Tra lunedì sera e ieri il ministro dell’Interno, Amit Shah, dopo essere tornato da Ahmedabad, nel Gujarat, dove aveva assistito all’evento “Namasté Trump”, ha convocato tre riunioni e ordinato alla polizia di agire rapidamente per fermare le violenze. Il consigliere per la Sicurezza nazionale, Ajit Doval, e il capo della polizia di Delhi, Amulya Patnaik, si sono riuniti nella notte col vicecommissario del distretto nord-est, Ved Prakash Surya. Il capo del governo del Territorio di Nuova Delhi, Arvind Kejriwal, ha convocato funzionari e deputati dell’area interessata dai disordini. (Inn)