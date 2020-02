Speciale difesa: oggi a Zagabria la creazione del College europeo dell'intelligence

- E' in programma per oggi a Zagabria una riunione tra i vertici delle Agenzie di intelligence di 23 paesi europei: Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Regno Unito. All'ordine del giorno vi è la firma di una lettera d'intenti che sancirà la nascita del College europeo dell'intelligence (Intelligence college in Europe, Ice). Si tratta di una piattaforma di riflessione, condivisione e sensibilizzazione su una vasta gamma di argomenti relativi all’Intelligence, con il fine di contribuire allo sviluppo di una cultura di intelligence strategica in Europa. Le attività del College intendono promuovere il dialogo strategico tra: le comunità di Intelligence in Europa, dando l’opportunità ai direttori dei diversi servizi di riunirsi e confrontarsi ad un livello non operativo; le comunità di intelligence ed i decisori politici nazionali ed europei, ma anche i cittadini, al fine di sensibilizzarli sulle sfide e le problematiche legate al mondo dell’Intelligence; le Comunità di intelligence e il mondo accademico, incoraggiando pubblicazioni e programmi per la creazione di una cultura comune dell’Intelligence. Il segretariato del nuovo ente europeo per l'intelligence avrà sede a Parigi. L'Italia è presente oggi a Zagabria con una delegazione guidata dal direttore del Dipartimento per la sicurezza e l'informazione (Dis), prefetto Gennaro Vecchione. Presente ai lavori di oggi a Zagabria anche il primo ministro croato Andrej Plenkovic, capo di governo del paese che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'Ue. L’iniziativa per la creazione dell'Intelligence College in Europe è stata lanciata nel marzo del 2019 a Parigi, alla presenza dei vertici delle Intelligence di 30 Paesi europei (28 Stati membri dell'Ue + Norvegia e Svizzera). Tale iniziativa riunisce oggi i 23 paesi che firmeranno la lettera di intenti a Zagabria. L’Italia ha avuto un ruolo molto significativo nell’approntamento della lettera di intenti, travasando precedenti esperienze internazionali ed esportando al contesto europeo l’ampia esperienza maturata - dal 2007 ad oggi – nel settore divulgativo della cultura della sicurezza e dell’Intelligence in ambiti istituzionali, accademici e della società civile. (Res)