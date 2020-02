Speciale difesa: Libia, viceministro Esteri russo, nell’accordo su cessate il fuoco ci sono alcuni problemi

- Il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per la Libia, Ghassan Salamé, ha inviato alle autorità della Federazione Russa una bozza dell’accordo per il rafforzamento del cessate il fuoco nel paese nordafricano. Lo ha confermato oggi il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Bogdanov. “Ci è stata inviata una bozza di accordo, ma ci sono ancora alcuni problemi e incertezze, soprattutto in merito alla riunione del Comitato per il dialogo politico in programma per la giornata di oggi a Ginevra, a cui dovrebbero prendere parte circa 40 rappresentanti del popolo libico”, ha detto il viceministro. Tuttavia la riunione prevista per oggi è stata annullata dopo che i membri della Camera dei rappresentanti (il parlamento monocamerale libico che si riunisce in Cirenaica, la regione orientale della Libia) si sono ritirati dai negoziati. (Rum)