Speciale difesa: Turchia, Erdogan, troveremo un modo per usare lo spazio aereo sopra Idlib

- Il maggiore problema per la Turchia in Siria è non poter usare lo spazio aereo sopra Idlib, "ma presto speriamo di trovare una soluzione in merito": lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Durante un incontro presso la sede del Partito della giustizia e dello sviluppo (Akp) ad Ankara, Erdogan ha aggiunto che la Turchia non si ritirerà da Idlib. Il capo dello Stato ha inoltre affermato che Ankara "espellerà una volta per tutte il regime (di Bashar al Assad) dai confini che abbiamo definito in precedenza" e "farà in modo che i Siriani possano tornare alle loro case". (Tua)