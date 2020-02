Speciale difesa: Ucraina-Turchia, Zelensky, concordata costruzione di 500 abitazioni per rifugiati interni della Crimea

- Ucraina e Turchia hanno concordato di costruire 500 abitazioni per i rifugiati interni della Crimea. Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky durante un discorso al forum Crimea Time in cui ha specificato i rappresentanti turchi si recheranno nel paese est europeo per selezionare i siti per la costruzione. È stato anche riferito della costruzione di un hub per garantire i servizi primari ai cittadini al confine con la Crimea. L’hub, che sarà inaugurato entro la fine dell’anno, sarà dotato di un centro amministrativo a servizio completo, un'area di ristoro e altre strutture. (Res)