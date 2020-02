Speciale difesa: Siria, Erdogan lamenta mancanza di sostegno Usa a Idlib

- La Turchia non sta ricevendo un sostegno adeguato da parte degli Stati Uniti in merito alla situazione attuale nella provincia siriana nordorientale di Idlib. Lo ha dichiarato oggi il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aggiungendo di voler discutere nuovamente la questione con l’omologo statunitense, Donald Trump. “Non stiamo ricevendo il sostegno necessario: credo che la situazione vada ridiscussa”, ha detto il capo dello Stato, ripreso dall’emittente “Ntv”. Stando alle informazioni diffuse, Erdogan ha anche aggiunto che “al momento gli Stati Uniti non hanno sistemi missilistici Patriot da consegnare alla Turchia”. (Tua)