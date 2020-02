Vietnam: coronavirus, compagnie aeree perdono 13,7 per cento dei passeggeri a febbraio

- Le compagnie aeree vietnamite hanno registrato un calo significativo del numero di passeggeri a febbraio a causa dell’epidemia di coronavirus: secondo l’Autorità per l’aviazione civile del Vietnam (Caav), i vettori nazionali hanno trasportato 3,7 milioni di passeggeri questo mese, con un calo del 13,7 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il numero dei passeggeri internazionali è diminuito del 39,5 per cento, scendendo a 870 mila, mentre quello dei passeggeri domestici dello 0,7 per cento, a 2,8 milioni. I casi di Covid-19 in Vietnam sono sedici, ma il paese risente molto dell’epidemia in Cina, suo principale partner commerciale. (segue) (Fim)