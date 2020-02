Coronavirus: da domani riaprono centri per l'impiego e sportelli al lavoro comunali gestiti da Afol MB

- La Provincia Monza Brianza, in costante aggiornamento con Regione Lombardia e la Prefettura MB, sta seguendo, giorno per giorno, l'evoluzione della diffusione del Coronavirus per contribuire a diffondere nel territorio tutte le misure dal previste dal Decreto Legge 23 febbraio 2020 e la successiva direttiva 1/2020 rivolta alle pubbliche amministrazioni con le indicazioni "in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica ". In accordo con quanto stabilito dal Ministero della Pubblica Funzione, si informa che da domani riprenderà l'attività dei servizi di Afol MB che erano stati sospesi nelle prime ore dell'emergenza. In particolare: centri per l'impiego di Monza, Vimercate, Seregno, Cesano Maderno: riprendono le attività anche presso la sede di Monza in piazza Cambiaghi. Rimane chiusa la sede di Concorezzo; sportelli al lavoro comunali: riprendono le attività degli sportelli presenti nei Comuni MB. Si stanno organizzando gli sportelli con pareti divisorie in plexiglas per tutelare contemporaneamente gli utenti e gli operatori in servizio presso Afol MB. Resta confermata fino a nuova disposizione la chiusura dei Centri di formazione professionale di Meda, Seregno, Concorezzo con la sospensione delle lezioni. (segue) (com)