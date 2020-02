Coronavirus: da domani riaprono centri per l'impiego e sportelli al lavoro comunali gestiti da Afol MB (2)

- Non si è mai interrotta, invece, l'attività degli sportelli provinciali nella sede di Via Grigna, 13 a Monza. Sono state adottate misure cautelative nella gestione dei servizi erogati dalla CUC MB: tutte le sedute di gara programmate nei giorni della emergenza saranno effettuate a porte chiuse al fine di rendere noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica e aprire le offerte economiche, avvalendosi della Piattaforma Telematica SINTEL, la quale assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni (Cfr Consiglio di Stato, sez. V, 27/01/2016, n. 275). Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della Gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma proprio l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato (Cons. Stato, V, 21 novembre 2017, n.5388, ex multis). (com)