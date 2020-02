Coronavirus: Speranza, non conosce confini, dobbiamo combatterlo

- Il virus non conosce confini e senza guardare ai confini "dobbiamo combatterlo". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, lo scrive su Facebook in relazione all'emergenza coronavirus. "Per questo è stato importante l'incontro di oggi con il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides, il direttore Europa Oms, Hans Kluge e il direttore dello European centre for disease prevention and control (Ecdc), Andrea Ammon. In un clima di grande collaborazione e apprezzamento per il lavoro svolto dal nostro Paese abbiamo implementato percorsi comuni a livello europeo ed internazionale per contrastare il nuovo coronavirus Covid-19", spiega Speranza. (Rin)