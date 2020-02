Roma: trovato cadavere in locale caldaie, era in avanzato stato di decomposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cadavere è stato ritrovato lunedì nel locale caldaia di uno stabile di via Emilio Albertario, in zona Aurelia. A dare l'allarme il tecnico di una ditta di manutenzione delle caldaie, che sceso nel seminterrato si è accorto del corpo, avvisando subito le Forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito, si tratta del corpo di un uomo, trovato privo di documenti di riconoscimento e in avanzato stato di decomposizione, ma non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione Madonna del Riposo e gli uomini del nucleo investigativo per i rilievi. Il corpo è stato poi portato al Policlinico Gemelli per l'autopsia, che stabilirà le cause esatte della morte. (Rer)