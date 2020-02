Tunisia: premier designato Fakhfakh annuncia “7 priorità economiche” del suo governo

- Il capo del governo designato della Tunisia, Elyes Fakhfakh, ha presentato oggi all’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp) le “sette priorità economiche e sociali” del suo programma. Nel suo discorso davanti ai deputati riuniti per votare la fiducia alla sua squadra, il premier ha indicato i seguenti punti: 1) lotta al contrabbando e agli speculatori; 2) incentivi alle aziende attive nei settori strategici, agli investitori e agli esportatori; 3) contrasto dell’evasione fiscale e stretta sullo sperpero di denaro pubblico; 4) controllo del debito e uso dei fondi internazionali per investimenti; 5) difesa del dinaro tunisino e controllo dell’inflazione; 6) valorizzazione dei fosfati e del bacino minerario del sud; 7) protezione delle categorie dei lavoratori più vulnerabili. Il programma di governo, secondo Fakhfakh, “coinvolge tutte le categorie sociali, specialmente in questo momento che i tunisini aspettano l'inizio di una ripresa economica”. (segue) (Tut)