Tunisia: premier designato Fakhfakh annuncia “7 priorità economiche” del suo governo (3)

- Una volta ottenuta la fiducia, ha affermato il premier, il governo lavorerà per mobilitare le risorse finanziarie necessarie “sia dai mercati internazionali che dalle istituzioni finanziarie internazionali”. Ciononostante, l’esecutivo si impegnerà comunque a proseguire gli investimenti. “Questa è la quarta priorità del nostro governo", ha insistito. Al punto successivo Fakhfakh ha indicato la difesa del dinaro tunisino e la lotta contro l'inflazione, in modo da evitare che le soluzioni monetarie abbiano un impatto negativo sulla crescita economica. Al riguardo, il premier designato ha detto che la sua squadra ha già pronte alcune misure per ridurre il deficit commerciale e proteggere l'economia tunisina, nel rispetto degli accordi internazionali ratificati dalla Tunisia. Un passaggio, quest’ultimo, che sembra scongiurare eventuali modifiche all’Accordo di associazione Ue-Tunisia, molto criticato da alcune parti politiche tunisine perché considerato sfavorevole al paese nordafricano. (segue) (Tut)