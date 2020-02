Coronavirus: 24 arresti in Iran per "voci allarmistiche" diffuse sui socialnetwork

- La polizia criminale informatica dell’Iran ha arrestato 24 persone accusate di aver diffuso "voci allarmistiche" online sull’epidemia di coronavirus che nel paese ha già provocato 19 morti a fronte di 139 casi accertati, il bilancio di vittime più pesante dopo quello della Cina. Citato dall’agenzia di stampa “Isna”, il responsabile della polizia per i crimini informatici, Vahid Majid, ha dichiarato che 24 persone sono state arrestate, mentre 118 utenti di internet sono stati interrogati e poi rilasciati. La campagna di arresti segue l’istituzione di un'unità speciale per "combattere le voci allarmistiche sulla diffusione del coronavirus nel paese", ha dichiarato Majid. "La polizia sta monitorando tutte le informazioni pubblicate su internet nel paese", ha aggiunto. Il funzionario ha inoltre sottolineato che la sua unità prenderà provvedimenti contro informazioni, immagini e video "notizie false volte ad allarmare la popolazione”. Il presidente iraniano, Hassan Rohani ha dichiarato che la diffusione del panico legato al coronavirus (Covid-19) è “un complotto dei nemici che stanno cercando di bloccare la Repubblica islamica dell’Iran”. In un discorso diffuso sul sito internet della presidenza, Rohani ha dichiarato: “Le attività torneranno alla normalità a partire da sabato e i luoghi pubblici potranno proseguire le loro attività prestando attenzione alle raccomandazioni sulla salute”.(Res)