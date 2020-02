Governo: Gualtieri, vera sfida è attuazione Green new deal

- La vera sfida dell’Italia per quanto riguarda l’agenda 2020-2030 resta quella della sostenibilità e dell’attuazione del Green new deal. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, durante la presentazione del rapporto "La Legge di Bilancio 2020 e lo sviluppo sostenibile" presso l’Auditorium Parco della musica a Roma. “La sfida adesso è l’attuazione coerente degli obiettivi più ambiziosi che riguardano il Green new deal e naturalmente sul lavoro importante su una serie di ambiti, quali l’educazione e la scuola, su cui abbiamo aumentato i finanziamenti ma siam consapevoli che bisogna fare di più”, ha sottolineato Gualtieri. Secondo il ministro, “la sfida della sostenibilità che non mette su piani diversi quantità e qualità ma spiga la necessità del cambiamento del modello di sviluppo” da rilanciare “non solo per salvare il pianeta ma per realizzare gli obiettivi dell’agenda”.(Rin)