Usa: coronavirus, Trump attacca i media e annuncia conferenza stampa

- Mentre la Casa Bianca sta lottando per contenere l'allarme sul coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che i media stanno alimentando la paura. In un tweet, Trump ha annunciato una conferenza stampa alle 18 ora di Washington (le 24 in Italia): parteciperanno i funzionari del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l'agenzia Usa che si occupa di salute pubblica. Il Cdc ha già annunciato ai cittadini Usa di essere pronti perché il coronavirus si diffonderà nel Paese. Al contrario la Casa Bianca ha cercato di minimizzare le preoccupazioni e ha chiesto al Congresso Usa di stanziare 2,5 miliardi di dollari per affrontare l'epidemia. (Nys)