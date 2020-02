Ungheria: coronavirus, istituito call center informativo ed estesi controlli sui voli da Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'unità speciale governativa ungherese che si occupa del coronavirus comunica di aver attivato un call center per fornire informazioni accurate e aggiornate ai cittadini sull’infezione. L'istituzione del call center è stata ufficializzata dal ministero dell’Interno che nell'occasione ha ribadito che non ci sono segnali di contagio da coronavirus in Ungheria. I dipendenti dei ministeri dell'Interno, della Difesa e degli Esteri, il ministero delle Risorse umane, il ministero dell'Innovazione e della Tecnologia, il Centro nazionale di sanità pubblica, il Centro di gestione delle catastrofi e il centro di analisi della criminalità stanno collaborando per fornire informazioni verificate sia via e-mail, sia attraverso il call center dedicato attivo 24 ore su 24. Intanto l'aeroporto di Budapest da oggi ha iniziato lo screening dei passeggeri in arrivo da Seul come misura preventiva contro il coronavirus. L'aeroporto di Budapest controlla le temperature dei passeggeri di tutti i voli provenienti dalla Cina dal 31 gennaio scorso e quelli dei passeggeri che arrivano dall'Italia dal 23 febbraio. Sinora sono stati controllati 2.676 passeggeri e 209 membri degli equipaggi.(Vap)