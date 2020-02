Vietnam: coronavirus, compagnia navigazione Vinalines prevede calo profitti

- Vietnam National Shipping Lines (Vinalines), compagnia di navigazione pubblica vietnamita specializzata nel trasporto di merci, prevede un calo degli utili di 42,7 milioni di dollari nei primi due trimestri del 2020 a causa dell’epidemia di coronavirus. Nel primo semestre, infatti, la società si aspetta una riduzione del carico di 19 milioni di tonnellate. I casi di Covid-19 in Vietnam sono sedici, ma il paese risente molto dell’epidemia in Cina, suo principale partner commerciale. Il settore del trasporto aereo sta subendo un impatto particolarmente negativo. L’Airports Corporation of Vietnam (Acv), società pubblica che gestisce 21 aeroporti civili ,otto dei quali internazionali, ha già corretto al ribasso le previsioni sui profitti di quest’anno: Avc si aspetta un utile di 1.700 miliardi di dong (67,7 milioni di euro circa) contro gli 8.300 miliardi di dong (330 milioni di euro circa) dell’anno scorso. La rete aeroportuale dovrebbe registrare un calo di 35 milioni di passeggeri.(Fim)