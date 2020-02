Speciale difesa: Ucraina, presidente Zelensky, ritorno Crimea sotto controllo Kiev è garanzia sicurezza globale

- Il ritorno della Crimea sotto il controllo dell’Ucraina è una garanzia della sicurezza globale. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sul proprio profilo Twitter. “Il ritorno della Crimea all’Ucraina non è solo un mio obiettivo come presidente, o come cittadino. Non è solo un sogno comune, ma una garanzia per la sicurezza globale. Costituirebbe una ripresa della fiducia nel diritto internazionale e nella giustizia”, ha scritto Zelensky. (Res)