Imprese: Ice Amman, operatori giordani al workshop agroalimentare in Abruzzo e Molise

- Nell'ambito del programma operativo "Piano Export Sud II", è in corso di svolgimento il workshop agroalimentare in Abruzzo e Molise a Pescara, che vede il coinvolgimento di oltre 60 aziende locali e delegazioni di operatori da Russia, Canada, Ungheria, Brasile, Albania e Giordania, grazie all'organizzazione di Ice Agenzia, insieme a Regione Abruzzo e Molise, e l'Agenzia di sviluppo – azienda speciale Cciaa (Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato) di Chieti Pescara. L'evento che ha preso il via ieri, 25 febbraio, si conclude oggi. Secondo quanto riferisce Ice Amman, che ha coordinato la partecipazione degli operatori giordani, vi sono aspettative importanti per le aziende del Regno. E' previsto un intenso programma di incontri b2b per apprezzare le produzioni abruzzesi e molisane nelle conserve, formaggi, caffè, aceto e condimenti, liquori e distillati, vino, salumi, olio, pasta e prodotti da forno quali eccellenze del made in Italy. (Res)