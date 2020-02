Lombardia: approvato in Commissione il Par 62 su asili nido, inserito titolo di studio per i volontari

- È stato approvato, con il voto favorevole della maggioranza, in commissione Sanità e Politiche sociali di Palazzo Pirelli il Par 62 sulla "Revisione e aggiornamento dei requisiti per l'esercizio degli asili nido", legato alla delibera della giunta regionale. La consigliera della Lega e referente, Alessandra Cappellari, durante la seduta ha illustrato le principali modifiche del nuovo regolamento dei nidi accolte in seguito al gruppo di lavoro, tra cui spicca l'inserimento della "precisazione del titolo di studio per i volontari e le persone in stage e in tirocinio formativo". Si legge infatti nel testo che saranno sempre necessari due operatori durante tutto l'orario di apertura del servizio, ma "nelle restanti ore, al di là quindi delle sette ore finalizzate, la compresenza può essere assicurata (anziché da due educatori, ndr) da un educatore e da una delle figure indicate: ausiliari dedicati all'asilo nido che devono garantire la permanenza negli spazi autorizzati dell'asilo nido, persone in stage o tirocinio formativo curriculare o extracurriculare secondo quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, o volontari, secondo quanto disposto dalla Dgr 7633 del 28.12.2017 in possesso dei titoli di studio previsti dagli standard di esercizio". Tra le altre modifiche, in merito alla definizione del servizio di asilo nido è stato specificato che questo accoglie "i bambini tra tre mesi e tre anni di età, fino alla conclusione dell'anno educativo", ha spiegato Cappellari, oltre al progetto educativo che "deve essere presentato alle famiglie in un apposito incontro verbalizzato". In merito alla ricettività sono stati stabiliti "da 11 a 60 posti - ha concluso Cappellari - con la possibilità di iscrivere un numero di bambini superiore pari a un massimo del 20 per cento, rispettando sempre gli standard: abbiamo fatto l'esempio che in caso di capacità ricettiva di 60 posti il massimo di bambini iscritti sarà 72". (segue) (Rem)