Lombardia: approvato in Commissione il Par 62 su asili nido, inserito titolo di studio per i volontari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'apertura minima "il nido, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro deve garantire un'apertura annuale di almeno 205 giorni in cui deve essere garantito il rispetto dei requisiti di esercizio - si legge nel testo - se l'attività continua oltre i 205 giorni, e comunque anche nel mese di luglio, vanno garantiti i requisiti previsti per l'asilo nido, anche attraverso forme di razionalizzazione e ottimizzazione delle attività". Il consigliere Gregorio Mammì del M5s, dopo aver espresso il voto contrario del suo gruppo, ha puntualizzato il rapporto educatore bambino, che nella delibera può arrivare fino a un rapporto 1-10 per tutte le ore eccedenti le 7 educative: "Non condivido l'aumento del rapporto bambino-educatore oltre le sette ore utilizzando i volontari, il rapporto dovrebbe essere fisso, perché comunque così vorrebbe dire inserire i volontari come se fossero lavoratori. Va bene l'accesso ai volontari alle strutture, ma non si dovrebbe modificare il rapporto tra educatore e bambini". La consigliera Elisabetta Strada di Lce durante le dichiarazioni di voto ha affermato: "Noi ci asteniamo perché c'è ancora un punto: il servizio dell'asilo deve rientrare in un progetto educativo 0-6 anni e non essere calcolato come un servizio sanitario, non dovrebbe rientrare sotto controllo e tutela Ats, ma sotto il concetto di servizio educativo. È quindi un approccio politico diverso". Dello stesso parere il Pd, che si è astenuto: "L'impostazione della delibera - ha detto la consigliera Carmela Rozza - non corrisponde alla nostra. Come Pd riteniamo che i nidi debbano entrare nel sistema educativo scolastico. Quindi ritenendo che il consiglio abbia migliorato parecchio una delibera partita male, ci asterremo e non voteremo contro". (Rem)