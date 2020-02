Coronavirus: Bolognini, conferma del Salone del mobile segnale positivo

- "La conferma del Salone del Mobile è un segnale positivo molto importante non solo per il comparto, ma per tutta la regione e per tutto il paese. È la prova tangibile della straordinaria fiducia del sistema Lombardo in sé stesso e della sua forza”. Questo il commento in una nota dell’assessore regionale alle politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini sulla decisione di svolgere ugualmente il Salone del Mobile 2020 a Milano, posticipandolo a giugno (dal 16 al 21), nonostante il Coronavirus. “Grazie alle ordinanze e all’impegno di Regione Lombardia – ha proseguito l’assessore – e allo sforzo delle categorie che stanno sopportando limitazioni alle loro attività, presto tutto potrà tornare alla normalità”. “Da questa vicenda – ha concluso Bolognini – usciremo con una rinforzata consapevolezza della straordinaria forza di tutta la comunità Lombarda, e impareremo a guardare al futuro con maggior fiducia”. (com)