Speciale energia: Bulgaria-Cipro, Anastasiades a Sofia, positive sinergie nel settore energetico

- Cipro punta a trovare delle sinergie con la Bulgaria nel settore energetico a beneficio dell'intera regione: lo ha detto il presidente cipriota Nicos Anastasiades, nell'incontro a Sofia con il primo ministro bulgaro Bojko Borisov. Secondo Anastasiades, riferisce una nota della presidenza cipriota, l'esistenza di oltre 30 accordi e memorandum d'intesa tra Cipro e Bulgaria sono "la prova dei legami forti tra i due paesi". Il presidente cipriota ha ringraziato la Bulgaria per la sua posizione nella questione cipriota e per il suo contributo nella forza di peacekeeping Onu nell'isola anche nel precedente incontro con l'omologo bulgaro Rumen Radev. Anastasiades ha nell'occasione illustrato la situazione legata alle provocazioni turche nella Zona economica esclusiva (Zee) cipriota e riguardo il quartiere abbandonato di Varosha a Famagosta. Posizioni comuni, secondo Anastiasiades, hanno Cipro e Bulgaria anche riguardo la questione migratoria e il nuovo piano finanziario 2021-2027 dell'Ue. Radev, da parte sua, ha apprezzato il potenziale nel rafforzamento della cooperazione energetica, osservando che la Bulgaria è dal punto di vista geografico il proseguimento naturale tra Israele, Cipro e Grecia. "Cipro rimane un importante partner commerciale ed economico, ed è tra i principali investitori in questo paese - ha dichiarato il premier bulgaro Borisov -. Dobbiamo guardare ad ulteriori opportunità per aumentare questo interscambio". Secondo Borisov, nuove opportunità sono presenti in particolare nel settore agricolo, del turismo, dell'energia, della cultura e dell'istruzione. (Bus)