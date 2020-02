Speciale energia: Algeria, ridotta del 22 per cento la vendita di gas verso l'Europa nel 2019

- L'Algeria ha ridotto del 22 per cento le vendite di gas naturale verso l'Europa nel 2019. Lo ha dichiarato ieri il ministro dell'Energia algerino, Mohamed Arkab, spiegando che il calo deriva dai cambiamenti climatici che hanno interessato l'Europa durante l'inverno 2019. "La situazione potrebbe perdurare nell'anno corrente", ha aggiunto Arkab. "Il 2019 è stato difficile per quanto riguarda i ricavi per la vendita degli idrocarburi. Un anno - ha proseguito - contraddistinto dalla recessione economica". Il ministro ha ricordato che "nel 2019 c'è stata una ripresa del prezzo del petrolio rispetto al 2018". Il ministro dell'Energia ha aggiunto: "Abbiamo avuto un 2019 molto eccezionale. Il prezzo del petrolio al barile è passato da 71 a 64 dollari in media". Per questa ragione, i ricavi derivanti dalla commercializzazione del gas dell'Algeria sono stati di 33,3 miliardi di dollari. Sull'impatto dei cambiamenti climatici, Arkab ha spiegato che "le condizioni climatiche cambiano, quindi bisogna cambiare e pensare a questa transizione energetica e alla trasformazione degli idrocarburi consentendo di mantenere questo livello di esportazioni". Infine, per quanto riguarda l'instabilità giuridica del settore secondo Arkab fa parte del passato. "Abbiamo messo fine all'instabilità giuridica. Con la nuova legge sugli idrocarburi siamo in linea con gli standard internazionali, incluso il sistema fiscale stabile", ha concluso. (Ala)