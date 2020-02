Speciale energia: Russia, sezione gasdotto Jamburg-Jelets 2 colpita da incendio, nessuna vittima

- Una sezione del gasdotto Jamburg-Jelets 2, nel distretto di Gornozavodskij nel territorio di Perm in Russia, è stata colpita da un incendio nella serata di ieri, 25 febbraio. Lo ha confermato all’agenzia di stampa “Sputnik” un portavoce dei servizi per le emergenze dell’area, aggiungendo che il tratto dell'infrastruttura interessato dal rogo è stato isolato. “L’incendio è divampato a seguito della rottura di una condotta a circa venti chilometri a nord del villaggio di Srednaja Usva”, ha detto la fonte, sottolineando che “non ci sono vittime né pericoli per i residenti dell’area”. La sezione dello Jamburg-Jelets 2 colpita dall'incendio “al momento rimane chiusa, poiché il gas continua a bruciare”. (Res)