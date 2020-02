Speciale energia: JPMorgan investe in ambiente, stop prestiti a industria del carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- JPMorgan Chase, la più grande banca degli Stati Uniti, ha annunciato che cercherà di far sottoscrivere investimenti legati allo sviluppo ambientale per 200 miliardi di dollari. Allo stesso tempo il gruppo di New York punterà a tagliare tutte le consulenze e i prestiti alle aziende che producono carbone. I nuovi obiettivi sono stati presentati martedì nella giornata annuale degli investitori della banca: si tratta di un importante passo verso gli obiettivi di finanziamento sostenibile che il colosso bancario aveva preannunciato. Oltre a contribuire a finanziare nuovi progetti per la salvaguardia dell'ambiente e di inclusione economica in tutto il mondo, la banca ha affermato di aver adottato nuove misure per accelerare la transizione verso l'energia pulita. (Res)