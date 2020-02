Speciale energia: Spagna, Endesa genera dubbi sul piano di spegnimento nucleare

- Endesa ha espresso dubbi sul piano concordato per la chiusura delle centrali nucleari. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Pais”, mentre per i due gruppi Almaraz prevede un termine di chiusura di 44 e 45 anni, per gli impianti Ascó e Vandellós si prevedono 50 anni e questo ha dei riflessi nella contabilità. La decisione sugli impianti catalani mette infatti in discussione il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) approvato dal governo in conformità con le società elettriche che prevede la chiusura graduale tra il 2027 e il 2035 e un ampio dispiegamento di energie rinnovabili. Secondo questi piani, la società avrebbe dovuto rilevare nei suoi conti l'ammortamento degli impianti catalani in 46 e 47 anni. (Res)