Coronavirus: Ferrari (Lega), presentati emendamenti a tutela nostri militari

- Il capogruppo della Lega in commissione Difesa della Camera, Roberto Paolo Ferrari, ha annunciato che il suo partito ha presentato due emendamenti al decreto Coronavirus a favore dei militari impegnati nelle zone rosse e nell'operazione "Strade sicure". "Dalla Lega massima attenzione agli uomini in divisa - ha spiegato, in una nota -. Ci aspettiamo che maggioranza e governo facciano la loro parte accogliendo le nostre proposte per garantire la necessaria protezione al personale schierato a tutela della salute e dell'ordine pubblico".(Com)