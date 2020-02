Lavoro: Nidil e Slc Cgil Roma e Lazio, garanzie per contratti a termine in scadenza in Assist spa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra poco meno di un mese scadranno i contratti a tempo determinato e in apprendistato dei lavoratori in somministrazione delle agenzie Etjca, Adecco, Synergie, Openjob metis e Randstad utilizzati presso il call center Assist spa, sede di Roma". Così, in una nota, la Slc e il Nidil Cgil di Roma e del Lazio. "Abbiamo richiesto un incontro all'azienda e alle agenzie per il lavoro interessate - continua la nota - per chiedere garanzie rispetto alla continuità occupazionale delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dalle imminenti scadenze, garantendo a tal fine percorsi di stabilizzazione che coinvolgano i lavoratori in staff leasing, concordando con le organizzazioni sindacali criteri oggettivi e trasparenti che tengano conto anche dell'anzianità di servizio", concludono i sindacati. (Com)