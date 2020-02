Maltempo: rami su binari a stazione Villapizzone Milano, ritardi fino a 30' per treni Passante

- A causa delle forte raffiche di vento a Milano alcuni rami sono caduti sui binari in prossimità della stazione del passante ferroviario di Villapizzone, creando disagi alla circolazione ferroviaria. Lo comunica Rete Ferroviaria Italia. "Dalle 12.25 - si legge nella nota - il traffico ferroviario è rallentato per la presenza di rami sulla sede ferroviaria in prossimità della fermata di Villapizzone. Ritardi fino a 30 minuti per i treni in viaggio". È in corso l'intervento dei tecnici per ripristinare la linea.(Rem)