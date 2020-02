Giappone: firmato accordo con Oim per aiuto a programma migranti in Messico

- Il Giappone e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) hanno firmato un protocollo per migliorare le strutture ricettive e le altre infrastrutture pubbliche e private destinate all'accoglienza delle persone migranti in Messico. Lo rende noto l'ambasciatore giapponese a Città del Messico, Yasushi Takase, anticipando un contributo da un milione e ottocento mila dollari da destinare all'Oim, in gran parte dedicato al programma messicano. "Per affrontare la crescente migrazione nella regione centroamericana è importante e urgente affrontare le cause profonde della povertà e la diseguaglianza e, allo stesso tempo offrire assistenza umanitaria a molti migranti che sono già entrati in Messico. Il governo del Giappone è lieto di poter contribuire al sostegno dei migranti centroamericani assieme all'Oim, che vanta molti anni di esperienza nell'assistenza umanitaria internazionale", ha detto l'ambasciatore citato dal ministero degli Esteri del Messico. (segue) (Mec)