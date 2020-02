Giappone: firmato accordo con Oim per aiuto a programma migranti in Messico (2)

- L'accordo è stato firmato alla presenza del ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard, ed il rappresentante dell'Oim nel paese nordamericano, Christopher Gascon. "Quella che firmiamo oggi è prova che esiste una coalizione internazionale favorevole a trovare le strade per accompagnare una migrazione sicura, ordinata e regolare. La migrazione non è un problema di sicurezza, è un problema di sviluppo", ha detto Ebrard. Il rappresentante Oim ha da parte sua segnalato che i progetti previsti possono potenzialmente beneficiare 135mila persone migranti, distribuiti in strutture presenti in sei comuni negli stati di Chiapas, Oaxaca, Tabasco e Città del Messico. (segue) (Mec)