Giappone: firmato accordo con Oim per aiuto a programma migranti in Messico (4)

- Ebrard ha riferito che da maggio del 2019 al gennaio di quest'anno, il flusso di migranti diretti verso la frontiera Usa si è ridotto del 74,5 per cento. Nel rapporto presentato a inizio febbraio, Ebrarda ha ricordato che 6.061 persone si sono iscritte al programma "Seminando vite" in El Salvador. "Questo significa che il Messico è l'unico paese che assicura posti di lavoro alle persone che devono emigrare per condizioni di povertà. Questo non lo sta facendo nessun paese al mondo", ha aggiunto il ministro. La stessa strategia ha garantito 3.093 posti di lavoro a migranti negli stati di Chiapas, Oaxaca, Tabasco e Veracruz. Le autorità hanno allestito 4.210 uffici per il lavoro, d'intesa con le amministrazioni locali, e completati 22 punti di ricovero per migranti con alimentazione e presidi medici. Il ministero della Salute ha da parte sua effettuato 77 mila visite mediche e somministrati 1.422 vaccini, sopratutto a minorenni. (segue) (Mec)