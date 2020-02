Giappone: firmato accordo con Oim per aiuto a programma migranti in Messico (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio del governo dei flussi si è completato con il rapporto elaborato dalla Commissione nazionale diritti umani (Cndh). L'agenzia riferisce di aver ricevuto, nel 2019, 739 denunce sul comportamento delle autorità migratorie, tradotte in tre raccomandazioni. Nel corso del presente anno sono state già sollevate 80 denunce, quattro delle quali presentate dai componenti della carovana dei migranti che ha cercato di entrare in Messico il 23 gennaio. Il ministro ha però sottolineato che nessuna lamentela è stata indirizzata alla Guardia nazionale, il nuovo corpo di sicurezza che il governo ha deciso di impiegare per rafforzare il controllo alle frontiere. (segue) (Mec)