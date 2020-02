Giappone: firmato accordo con Oim per aiuto a programma migranti in Messico (7)

- La scorsa estate, sotto la minaccia di nuovi dazi alle importazioni fatta dalla Casa Bianca, Messico e Usa hanno stretto un accordo organico per il controllo dei flussi migratori. I due paesi riconoscevano "l'aumento significativo dei migranti negli Stati uniti" e "l'importanza fondamentale di risolvere rapidamente l'emergenza umanitaria e la situazione di sicurezza" che si crea alla frontiera. Il Messico prometteva di incrementare "significativamente il suo sforzo" nell'applicazione della legge che mette un freno alla migrazione regolare, utilizzando a tal fine la nascente Guardia nazionale. Questo corpo verrà impiegato "su tutto il territorio nazionale, dando priorità alla frontiera sud", quella con il Guatemala, punto di raccolta dei flussi in arrivo dai paesi centroamericani. Il "Messico sta adottando azioni decisive per smantellare le organizzazioni di traffico e tratta di persone, nonché le reti di finanziamento e di trasporto illegale", prosegue la dichiarazione congiunta nella quale si ricorda l'impegno delle parti a rafforzare la collaborazione per "garantire la sicurezza della frontiera comune". A sua volta l'amministrazione Usa si impegna ad "accelerare la risoluzione delle richieste di asilo e dare corso ai procedimenti nel più breve tempo possibile". (Mec)