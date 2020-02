Giustizia: Gelmini (FI), da Consulta su Spazzacorrotti lezione a banda di giustizialisti

- Sono state appena depositate le motivazioni della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo lo 'Spazzacorrotti'. Lo ricorda la deputata di Forza Italia, Mariastella Gelmini che in una nota commenta: "Sotto la scure della Consulta è caduta la norma che pretendeva di estendere retroattivamente alla maggior parte dei reati contro la Pa le preclusioni alle misure alternative alla detenzione. La sentenza merita davvero di essere letta, perché impartisce una magistrale lezione di diritto costituzionale alla banda dei giustizialisti: la Corte rammenta, infatti, come il divieto di applicazione retroattiva delle pene opera come 'uno dei limiti al legittimo esercizio del potere politico che stanno al cuore stesso del concetto di Stato di diritto'. Quello Stato di diritto che, come abbiamo denunciato tante volte - prosegue la parlamentare azzurra - i grillini stanno demolendo scientificamente. Chiarissimo anche il passaggio in cui la Corte evidenzia che tra il 'fuori' e il 'dentro' il carcere c'è una differenza 'qualitativa, prima ancora che quantitativa, perché è profondamente diversa l'incidenza della pena sulla libertà personale'". (segue) (Com)