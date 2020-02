Giustizia: Gelmini (FI), da Consulta su Spazzacorrotti lezione a banda di giustizialisti (2)

- Gelmini quindi sollecita: "Lo segnino sul loro taccuino, Bonafede, Travaglio e Davigo: buttare le persone in carcere e gettare la chiave, indiscriminatamente, è incostituzionale. L'invito che rivolgo a tutte le forze politiche che credono - non solo a parole ma anche con i fatti - nei valori dello Stato di diritto, nelle garanzie costituzionali, in un diritto penale liberale, è di mandare a casa i grillini ed estirpare una volta per tutte la cultura assolutista e giacobina che questi rappresentano". (Com)