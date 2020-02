Coronavirus: De Pasquale (FI), Comune di Milano sospenda tassa di soggiorno per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sospendere la tassa di soggiorno a Milano per il 2020, per dare un sostegno al comparto turistico colpito dall'emergenza coronavirus. È questa una delle proposte avanzate dal capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, da inserire nel Bilancio ancora in discussione a Palazzo Marino. "L'economia della nostra città dipende sempre più dal turismo e dal commercio. Per questo, in attesa che la città possa rapidamente riprendere le proprie attività, è importante già dare un sostegno agli operatori colpiti da disdette e chiusure improvvise", osserva De Pasquale. "Approfittando del fatto che il Consiglio comunale deve ancora approvare il Bilancio, chiediamo al sindaco di eliminare per il 2020 la tassa di soggiorno, di dimezzare la Cosap per esercizi commerciali ed eventi, di posporre il pagamento della Tari alla scadenza della seconda rata per gli esercizi commerciali e alberghi", propone l'azzurro, che conclude: "In ogni caso chiediamo che il Bilancio venga aggiornato alla luce delle prevedibili difficoltà economiche".(Rem)