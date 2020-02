Cina-Etiopia: coronavirus, Pechino fornirà assistenza a studenti etiopi bloccati a Wuhan

- La Cina fornirà agli studenti etiopi bloccati nella città di Wuhan, epicentro del focolaio di coronavirus. Lo ha annunciato oggi su Twitter il primo ministro etiope Abiy Ahmed al termine di una telefonata con il presidente cinese Xi Jinping. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa cinese “Xinuha”, nel corso della conversazione telefonica con Ahmed il presidente Xi ha rinnovato l’impegno cinese a fornire assistenza a tutti i paesi africani nella battaglia contro l'epidemia di Covid-19, sottolineando l'amicizia “fraterna” che lega Pechino all’Africa. Secondo le ultime stime pubblicate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sono un totale di 78.064 i contagi riscontrati in 33 paesi del mondo, di cui oltre il 95 per cento in Cina, e 2.715 le vittime finora accertate. (Res)