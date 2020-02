Speciale energia: Francia, Chantiers de l'Atlantique sviluppa l'eolico offshore

- Chantiers de l'Atlantique si lancia nello sviluppo dell'energia eolica offshore per diversificare la sua attività. Lo scrive il quotidiano francese “Les Echos”, che ha realizzato un reportage nei cantieri di Saint Nazaire. Chantiers de l'Atlantique concepisce fabbrica e assembla le nuove stazioni elettriche dei parchi eolici in mare. Questo settore in Francia si è cominciato a sviluppare ne 2009, quando il gruppo ancora si chiamava Stx France. Inizialmente la società si è lanciata in questo mercato grazie al sostegno della collettività territoriale, come la regione dei paesi della Loira o la città di Saint Nazaire. Ma nonostante questo, il gruppo ha riscontrato forti difficoltà all'interno dell'Esagono a causa degli ostacoli legali posti da cittadini e ambientalisti, che hanno più volte bloccato il progetto facendo ricorso. Il primo ordine è arrivato solamente nel 2019, con un contratto firmato con il consorzio Eolien Maritime de France (Emf) per la fornitura di una stazione al largo di Saint Nazaire. Ad oggi l'eolico offshore rappresenta ancora un settore marginale per l'azienda, che impiega in questo campo 200 dipendenti su un totale di 3mila, con un volume d'affari da 100 milioni di euro su un totale di 1,8 miliardi. L'acquisizione da parte di Fincantieri del 50 per cento del capitale di Chantiers de l'Atlantique, al quale si aggiungerà l'1 per cento in prestito dallo Stato per dodici anni, non viene visto di buon occhio dalla collettività locale. “Cosa succederà all'eolico, che rappresenta meno del 10 per cento del volume d'affari?”, afferma Christelle Morançais, presidente della regione. Per la sindacalista di Force Ouvrière, Nathalie Duran-Prinborgne, il rischio è che i cantieri divengano “monoprodotto”. Secondo una fonte del governo vicina al dossier si tratta di timori “infondati”. (Res)