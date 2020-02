Speciale energia: Francia, aumentano le vendite del carburante SP95-E10

- All'inizio dell'anno in Francia sono aumentate le vendite di carburante SP95-E10, contenente il 10 per cento di bioetanolo prodotto a partire dallo zucchero di barbabietola o dall'amido di cereali. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che ormai questo tipo di carburate senza piombo copre il 50 per cento del mercato nazionale. Solamente dieci anni fa l'SP95-E10 rappresentava appena il 13 per cento del carburante venduto. Il successo è dovuto ai bassi costi resi possibili grazie alle poche tasse applicate e alla facilità con cui è possibile reperirlo. A metà febbraio “più di 6.500 stazioni di servizio distribuiscono l'SP95-e10, l'equivalente del 70 per cento su scala nazionale”, fa saper il Collettivo del bioetanolo. (Res)