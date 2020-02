Speciale energia: Tesla e Panasonic interrompono produzione congiunta di celle solari

- Tesla e Panasonic hanno deciso di abbandonare la produzione congiunta di celle fotovoltaiche, dopo anni di ritardi e false partenze nell’ambito dei piani di produzione presso la Gigafactory 2, nello Stato di New York. Le due aziende intendono proseguire la loro collaborazione sul fronte delle batterie per auto elettriche, di cui Panasonic è primo fornitore per il costruttore Usa. L’ultimo annuncio costituisce però un nuovo segnale del progressivo peggioramento delle relazioni tra le due aziende. Tesla e Panasonic avevano annunciato una joint venture per la produzione di celle fotovoltaiche nel 2016. L’azienda giapponese si era fatta carico di parte dei macchinari presso la Gigafactor 2 a Buffalo, che aveva avviato la produzione di componenti chiave l’anno successivo. Le celle fotovoltaiche prodotte da Panasonic dovevano essere impiegate anche nei “Solar Roof” di Tesla: pannelli solari per abitazioni in tutto simili a tegole. Le celle prodotte da Panasonic non avrebbero consentito però di conseguire tale forma mantenendo al contempo un’efficienza adeguata. L’ultima versione del Solar Roof ha debuttato lo scorso autunno, e utilizza celle fotovoltaiche di produzione cinese, mentre Panasonic ha venduto le celle di sua produzione a costruttori giapponesi e altri clienti. (Res)