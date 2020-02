Speciale energia: Etiopia non parteciperà a colloqui di Washington su diga Gerd

- L'Etiopia non parteciperà alle riunioni ministeriali sul futuro della Grande diga etiope della Rinascita (Gerd) in apertura domani a Washington, dove si svolgeranno con la mediazione degli Stati Uniti. Lo ha dichiarato in una nota il ministero delle Risorse idriche, dell'energia e dell'irrigazione, precisando che la squadra negoziale etiope non prenderà parte al nuovo round di colloqui in quanto non ha ancora completato le consultazioni interne con le parti interessate. In questo senso, il ministro Seleshi Bekele ha aggiunto di aver inviato una lettera al dipartimento del Tesoro per annunciare la decisione presa. Ieri il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha invece annunciato la sua partenza per gli Stati Uniti per partecipare all'incontro. (Res)