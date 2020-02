Speciale energia: Russia-Iran, consultazioni su cooperazione nucleare previste in primavera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le consultazioni sulla cooperazione nucleare tra Russia e Iran sono in programma per la prossima primavera: all’ordine del giorno ci sarà anche il futuro del progetto per la riorganizzazione del sito nucleare di Fordow. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. “Sono attualmente in corso le consultazioni sul futuro della nostra cooperazione nucleare: la prossima riunione è in programma per questa primavera”, ha detto il viceministro. (Rum)