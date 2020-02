Speciale energia: Cao (Saipem) su Coronavirus, impegnati a seguire nostre attività e progetti

- L’epidemia di Coronavirus è “un tema di importanza nazionale”. Saipem segue “alla lettera tutte quelle che sono le ordinanze che vengono emesse di volta in volta”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, nel media briefing con i giornalisti organizzato oggi in occasione della pubblicazione dei dati preconsuntivi del 2019. “Ci siamo rapidamente attivati per mantenere un sufficiente grado di presenza per seguire le attività dei nostri progetti”, ha dichiarato Cao, ricordando che ieri la compagnia ha annunciato che a partire da oggi 2.196 dipendenti opereranno in smart working. L’Ad di Saipem ha osservato che quello dello smart working è “un processo che è partito più di un anno fa” e che pertanto ha consentito all’azienda di organizzarsi in modo opportuno. “Al momento non ci aspettiamo disruption derivanti dal problema del Coronavirus”, ha osservato Cao. (Sic)