Coronavirus: finto audio su imminente quarantena a Milano crea caos, pm aprono indagine

- Ci sarebbe un finto file audio circolato su Whatsapp dietro all'assalto degli ultimi giorni dei cittadini milanesi ai supermercati per fare scorte di cibo in relazione all'evolversi della diffusione del Coronavirus. Per questo motivo i procuratori aggiunti di Milano Tiziana Siciliano e Eugenio Fusco hanno aperto un'inchiesta a carico di ignoti per diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico per accertare chi abbia diffuso almeno da sabato scorso la nota vocale in cui - secondo quanto appreso - una voce femminile 'consiglia' "come mi ha detto una mia amica che ha il marito che lavora in Regione" di "fare la spesa" e "organizzarsi con le scorte" perché "entro domani decidono se tra lunedì o martedì attivano la quarantena anche per Milano". (Rem)