Carabiniere ucciso: malore per Lee Elder, imputato abbandona aula processo

- Lieve malore in aula per Finnegan Lee Elder imputato nel processo del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, il giovane ha chiesto l'intervento dei soccorsi e non tornerà in aula. Al momento l'udienza è sospesa. (Rer)